联想官网提供的电脑版是专为个人与企业用户打造的官方网络界面。在这里，用户可以方便地查阅联想旗下所有产品的详尽资料，享受官方提供的优质售后服务，并且有机会参与各种优惠促销活动。

联想官网上电脑版提供了详尽的产品分类指南，包括ThinkPad商用笔记本、Yoga超薄笔记本、Legion游戏笔记本等系列。在这些产品的介绍页面上，可以找到高分辨率的图片、详尽的规格参数和技术细节。用户可快速通过筛选工具找到符合自己要求的型号，同时，他们还能根据处理器的种类、内存的大小、硬盘的存储空间等关键指标来对产品进行比较。

在挑选服务时，联想官网的电脑版提供了多种购买方式，包括在线下单、分期付款以及企业批量采购等。官网还会不定期推出特别优惠活动，例如为学生们提供的折扣以及为企业团购准备的优惠。除此之外，用户还能在官网上查看到最新的促销资讯以及限时优惠的具体详情。





联想官方网站的电脑版页面中，特别设置了售后服务专区。用户可以通过输入序列号来查询保修详情，预约维修服务，还能下载所需的驱动和用户指南。除此之外，官网还提供了在线客服和技术支持服务，主要目的是帮助用户解决在使用过程中遇到的各类问题。

面向企业用户，联想官网电脑版特别开辟了专属的采购通道，用户可享受个性化的配置服务和大客户专属的定制方案。企业用户更有资格申请批量优惠报价，同时还能获得专业的售前咨询以及完善的售后服务支持。

联想官网的电脑版新增了联想社区这一模块，用户可以在此交流使用感受，同时参与到产品的评价活动中。此外，官网还会定期发送关于产品使用技巧、维护保养指南等有用的信息，旨在帮助用户更有效地运用联想的产品。