联想官方网站提供的系统镜像下载页面，是联想官方推出的专门用于下载手机和平板电脑官方固件的平台。用户在此平台可以获取到最新的系统更新、过往版本的固件以及特定版本的ROM。对于需要刷机、修复系统或进行系统降级的用户来说，这个平台是一个不可或缺的资源。

进入联想ROM官方网站，用户需确认所使用的下载途径为联想官方认证的。可在官网首页的“支持”或“服务”板块找到ROM下载的入口。进入下载页面后，用户需挑选适合自己的设备型号、版本和地区，以便获取准确的ROM文件。

下载ROM前，用户应当注意以下几点：

请核实设备的具体型号以及目前所使用的系统版本，以免因下载错误的ROM文件而造成刷机操作的失败。

2. 建议在稳定的网络环境下下载，ROM文件通常体积较大

3. 备份重要数据，刷机过程可能会导致数据丢失

4. 确保设备电量充足，建议保持在50%以上

联想官方的系统文件通常以.zip格式进行分发，用户在下载完毕后，需进行解压操作以获取完整的系统镜像文件。不同的设备型号在刷机方法上存在差异，常见的方法有：

通过Recovery模式卡刷

使用联想官方刷机工具线刷

使用第三方工具如Fastboot刷入

对于遇到系统故障需要修复的用户，我们建议优先使用官方推荐的系统修复工具。例如，联想的一些型号可以通过Lenovo Rescue and Smart Assistant（LMSA）工具来进行系统修复，这种方法相较于手动刷机来说，更为安全且可靠。

联想官方网站还将提供若干特定版本的ROM下载服务，包括开发者先行版和测试版等。这些ROM版本可能存在不稳定的状况，一般用户并不建议随意进行刷机操作。若用户有意尝试测试版系统，最好是先在备用的设备上先行测试。