联想t410笔记本参数配置

联想T410是联想旗下ThinkPad商务笔记本系列的一员，自2010年起正式面向市场发售。这款笔记本以其稳定的性能和出色的耐用性而受到青睐。下面列举了它的主要技术规格和配置详情：

处理器配置方面，我们选用了英特尔酷睿i5或i7系列，其中包括了i5-520M型号，其主频为2.4GHz；i5-540M型号，主频为2.53GHz；以及i7-620M型号，主频为2.66GHz。此外，这些处理器还支持英特尔睿频加速技术。

该产品的内存配置为2GB或4GB DDR3，其最大容量支持升级至8GB，并且配备了两个内存扩展槽。

硬盘容量丰富，可供挑选的有250GB、320GB和500GB三种7200转的机械硬盘，此外，一些高端型号还能配备128GB的固态硬盘。

该款显示器采用14.1英寸的LED背光技术，并设有两种不同的分辨率可供选择，一个是1280×800像素的WXGA格式，另一个则是1440×900像素的WXGA+格式。

显卡配置方面，产品配备了英特尔HD Graphics显卡，同时用户还可以选择安装NVIDIA NVS 3100M独立显卡，而且该显卡拥有512MB的显存空间。

电池采用6芯锂离子设计，续航时间大概在5到7小时左右，若想要更长的使用时长，可以考虑升级为9芯电池配置。

该设备配备了三个USB 2.0接口，并且还拥有VGA接口和DisplayPort接口，另外还有ExpressCard插槽。同时，它还设有耳机与麦克风共用插孔，以及RJ-45以太网接口。此外，它还附赠了一个5合1的读卡器。

该设备支持无线连接，可连接802.11a/b/g/n等无线网络，同时配备蓝牙2.1+EDR技术。

在安全配置上，该设备配备了指纹识别技术，内置了TPM安全芯片，并且键盘采用了防滚架结构，还具备防水设计。

该产品的机身尺寸约为335毫米宽、239毫米高，厚度在31.9至35.9毫米之间，整体重量大概为2.3千克，这个重量是在设备内置6块电池的情况下测定的。

该系统预装了Windows 7 Professional版操作系统，能够兼容32位和64位两种版本。

T410沿袭了ThinkPad系列的经典设计，机身采用了黑色磨砂质感材料，同时配备了TrackPoint指点杆和触摸板两种输入方式。该机型尤其受到商务人士的喜爱，其键盘触感舒适，性能表现稳定可靠。尽管这款型号已经停产多年，但在二手市场上依然有一定的流通量。