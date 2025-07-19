联想台式电脑规格及型号

联想公司生产的台式电脑主要分为商用和家用两大类，这两类产品都提供了丰富多样的规格和型号供消费者选择。在商用系列里，我们可以看到ThinkCentre和昭阳系列；而在家用系列中，则有天逸、拯救者等多个产品线。

联想生产的ThinkCentre系列台式机，专为商务办公场合量身定制。该系列电脑配备英特尔酷睿或至强处理器，同时支持DDR4内存，其最大容量能够达到128GB。在硬盘配置方面，它提供了SSD与HDD两种硬盘的组合选择，其中标准配置为256GB的SSD加上1TB的HDD。至于显卡部分，它采用了NVIDIA或AMD品牌的专业级显卡，同时具备多屏幕输出的能力。接口方面，种类繁多，包括USB 3.2、Type-C、HDMI等在内的多种接口类型一应俱全。在这些型号中，ThinkCentre M920t和M720q等是其中的佼佼者。

昭阳系列主要服务于企业客户，其设计采用了模块化理念，支持硬盘的热插拔功能。在处理器配置上，最高可选至强W系列，内存则具备ECC校验功能。该系列在安全性能上表现出色，并搭载了TPM 2.0安全芯片。其中，昭阳M4500q和M6500是该系列中的代表型号。





在家庭用产品线中，天逸系列以其出色的性价比受到青睐，采用酷睿i5/i7处理器，并配备GTX独立显卡，非常适合日常使用和进行轻度游戏。另一方面，拯救者系列则专注于游戏体验，配备了i7/i9处理器和RTX显卡，还具备水冷散热系统，内存频率更是高达3200MHz。在这个系列中，天逸510S和拯救者刃7000K等型号尤为突出。

联想的台式机在扩展性上表现良好，一般配备PCIe x16插槽和M.2接口，这样的配置使用户在后续升级时更加方便。电源功率覆盖了300W到800W的不同区间，用户可以根据自己的具体配置需求来选择合适的型号。而且，在操作系统方面，预装的是Windows 11家庭版或专业版。