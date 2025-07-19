惠普售后维修服务点查询

要查询惠普官方售后维修服务点，可以通过以下几种方式：

1. 惠普官方网站查询

请前往中国惠普的官方网站，网址是。在页面下方找到“支持”或“服务与支持”的相关链接。点击进入后，选择“查找服务中心”，然后输入您所在的城市或地区名称。系统会自动显示该地区所有经过官方认证的维修点的详细信息，比如它们的地址、联系方式和营业时间等。

2. 惠普官方客服电话

请拨打惠普官方客服电话：。接线员会根据您的居住地，为您介绍最近的维修服务点。建议您事先记下产品的型号和序列号，这样能更方便地得到帮助。

3. 惠普服务微信公众号

请注意关注“惠普服务”的官方微信公众号，然后点击菜单里的“服务网点查询”选项。您可以通过定位功能或手动输入地址来查找附近的维修点，而且这个公众号还提供在线预约维修服务的功能。

4. 惠管家APP查询





下载并安装惠普官方推出的“惠管家”应用，登录后，请访问“服务”板块，您将能够浏览附近维修点的详尽信息，并且能够实时掌握维修的进展情况，此外，您还可以预约专业的技术人员上门为您提供服务。

注意事项：

前往维修点前建议先电话确认营业时间

携带好购买凭证和产品保修卡

提前备份重要数据

非官方维修点可能影响保修权益

在我国众多大中城市，惠普已经建立了超过一千家的官方授权服务网点，这些网点遍布全国三百多个城市。在大多数地区，您都能方便快捷地找到维修服务。若您所在地区暂时没有官方维修点，请及时联系客服，我们会为您安排邮寄维修服务。