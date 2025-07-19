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联想售后三包规定

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联想在中国市场销售的电脑产品，严格遵守我国法律法规，并推出了多项售后服务保障举措。这些措施包括：

1. 三包有效期

整机保修期为1年

主要部件享有两年的保修服务，包括但不限于主板、CPU、内存、显示屏、硬盘等核心组件。

预装软件保修期为1年

2. 三包服务范围

包退：产品售出7日内出现性能故障，消费者可选择退货

包修：在三包有效期内，产品出现性能故障，提供免费维修服务

3. 维修服务细则

消费者需提供有效购物凭证和三包凭证

维修时间超过15日的，需提供备用机或补偿

维修后的产品继续享受原三包有效期

联想售后三包规定


维修两次仍不能正常使用的可要求更换新机

4. 不予三包的情形

人为损坏或不可抗力造成的故障

未经授权维修、改装、拆卸造成的损坏

使用非原厂配件导致的故障

超过三包有效期

5. 特殊服务政策

部分高端机型提供上门服务

部分地区延长主要部件保修期

商用机型具有不同的保修条款

在选购联想产品时，消费者务必仔细阅读三包凭证上的具体条款，同时要妥善保管好购买时的发票及所有相关证明。一旦遇到售后服务上的问题，可以拨打联想官方客服热线，亦或直接前往授权的服务中心进行咨询。

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本文地址： http://www.itmsc.cn/diannao/198362.html
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