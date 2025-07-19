苹果官方网站展示了多款笔记本产品，涵盖了MacBook Air、MacBook Pro等多个系列。这些笔记本均配备了苹果自主研发的M系列芯片，无论是在性能还是能效上都有出色的表现。

MacBook Air系列以轻薄便携著称，采用了无风扇的设计，其厚度仅为1.13厘米，重量大约是1.24千克。最新型号搭载了13.6英寸的Liquid视网膜显示屏，能够支持P3广色域，亮度最高可达500尼特。在M2芯片版本中，用户可以选择8核心的CPU或10核心的GPU，而且电池续航能力非常出色，最长可达18小时。

MacBook Pro系列专为专业人士设计，提供14英寸和16英寸两个版本。它搭载了mini-LED技术的Liquid视网膜XDR显示屏，具备ProMotion自适应刷新功能，刷新率可达120Hz。M3系列芯片则带来了更卓越的性能，用户可选择最高16核的CPU和40核的GPU配置。拥有多个雷电接口、HDMI连接端口以及SD卡读卡器，非常适合进行视频编辑、三维图像渲染等对性能要求较高的任务。





苹果笔记本电脑搭载macOS操作系统，能够与iPhone、iPad等设备实现流畅的协同工作。它具备通用控制、相机连续互通等实用功能。此外，内部集成安全芯片，确保数据安全无忧，而Touch ID技术则带来了快速便捷的解锁和支付验证体验。

在产品定价上，MacBook Air的起始价格为7999元，而MacBook Pro的起始价格则是12999元。官网上有24期免息分期付款选项，同时还有教育折扣和以旧换新服务。所有型号的笔记本都享有1年的有限保修，并且可以选择购买AppleCare+来延长保修期限。

官网设有详尽的产品参数对比功能，便于用户挑选适合的型号。技术支持板块涵盖了操作指南及常见问题的解答。用户购买后，可在官网查询订单进展，亦或预约线下零售店的专业技术支持服务。