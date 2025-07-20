笔记本电脑国产品牌排行

我国制造的笔记本电脑品牌近年来发展势头强劲，无论是在性能表现、外观设计上，还是在价格与性能的比值上，都实现了显著的进步。以下列举了几款在市场上表现出色的国内笔记本电脑品牌，它们的排名如下：

1. 华为(HUAWEI)

华为MateBook系列凭借卓越的屏幕表现、精良的制造技术以及与华为生态系统的完美融合，在国产品牌笔记本电脑领域占据了领先地位。尤其是最新推出的MateBook X Pro，搭载3K触控全面屏，并支持多屏协同功能，非常适合商务人士日常办公需求。

2. 联想(Lenovo)

联想品牌旗下的ThinkPad笔记本电脑和小新系列在商务笔记本领域占据了相当的市场比例。ThinkPad以其坚固耐用的特性而闻名，而小新系列则因其高性价比而受到消费者的广泛喜爱。在全球笔记本电脑的市场份额中，联想的占有率一直保持领先地位。

3. 小米(Xiaomi)

小米笔记本Pro系列采用CNC技术塑造出一体化机身，并配备了性能出色的处理器，这不仅提升了性能表现，还注重外观设计的精致度。而RedmiBook系列专注于满足初级用户的需求，凭借其高性价比赢得了广泛的认可和好评。

4. 荣耀(Honor)

华为荣耀MagicBook系列沿袭了笔记本的经典造型，价格合理，更符合大众的购买心理。该系列笔记本具备多屏协同功能，特别适合学生和年轻职场人士使用。

5. 机械革命(MECHREVO)

我们致力于游戏笔记本领域，所产产品在性价比方面表现优异。尤其是新上市的蛟龙系列，该系列凭借搭载的高性能显卡以及精心设计的散热系统，赢得了众多游戏玩家的青睐。

6. 神舟(Hasee)





因其性价比出众，战神系列游戏本不仅拥有卓越的性能，而且价格合理，因此成为了预算有限的玩家们的首选。

7. 雷神(ThundeRobot)

这款游戏笔记本产自一家新崛起的品牌，其外观设计既潮流又引人注目；在性能上表现得非常出色；所以，它赢得了众多年轻消费者的青睐。

选购建议：

商务办公优先考虑华为、联想ThinkPad

学生群体推荐小米、荣耀

游戏玩家可选择机械革命、神舟

注重性价比可选小米RedmiBook、神舟

国内生产的笔记本电脑在这个价格区间内特别抢眼，所以在挑选时，我们得根据自己的实际需要和财务能力来选最合适的款式。挑选时，得仔细对比各种配置的细节，还得留意售后服务条款的详细情况。