联想台式机价格一览表

联想的台式机产品种类丰富，价格区间广泛，从低到高分为入门、主流、高端和旗舰四个档次。以入门级为例，联想天逸510系列售价在3000到5000元之间，非常适合处理日常办公和简单活动。至于主流级别的联想拯救者刃7000系列，价格在6000到9000元，配备了中端独立显卡，能够满足轻度游戏和设计工作的需要。联想ThinkStation P系列工作站定位高端，售价在万元到两万元不等，它配备了专业的显卡和处理器，非常适合从事专业设计和视频剪辑等工作。而联想Legion Tower 7i作为一款旗舰级产品，其价格在两万到三万元之间，拥有顶级硬件配置，尤其适合那些追求极致性能的高端游戏玩家和专业用户。

不同配置的售价差异主要体现在处理器型号、显卡性能、内存容量和存储空间上。以联想天逸510S为例，搭载i5处理器、8GB内存和256GB SSD的版本，其价格大约在3500元左右；而配置为i7处理器、16GB内存、512GB SSD和1TB HDD的版本，价格则大约在5000元左右。联想官网还有京东、天猫等电商平台经常举行打折活动，消费者不妨在618、双11等大型的购物节里挑选商品，这样可以买到更便宜的商品。

企业在挑选联想的台式机时，可以选择扬天系列，该系列提供三年上门保修服务；而且，单台购买的价格比零售店便宜5到10个百分点；若是大批量购买，优惠力度会更加明显。对于学校等教育机构来说，可以关注联想的启天系列，这个系列针对校园环境做了特别优化，其价格甚至比同等配置的民用产品低8到15个百分点。在二手市场里，联想台式机的价格大概只是全新机型的三成到五成，但购买时必须注意保修期限的实际情况，还有硬件的损耗程度。