台式电脑的价格跨度较大，入门级的型号大约在2000元左右，而顶级的型号价格能攀升至万元以上。目前市面上流行的台式电脑，其价格区间和配置信息具体如下。

入门级台式机的售价大约介于两千到四千元，这样的配置足以应对日常办公和上网的基本需求。这类电脑一般搭载Intel i3或AMD R3处理器，配备8GB内存，256GB的固态硬盘，还集成了显卡。在众多此类产品中，联想天逸510S和惠普战66等型号可以看作是比较典型的代表。

这类台式电脑配置得当，价位介于4000至8000元之间，非常适合用于游戏和设计工作。通常搭载Intel i5或AMD R5处理器，配备16GB内存，并组合了512GB固态硬盘与1TB机械硬盘。此外，还额外装备了独立显卡，例如GTX1650或RTX3050。戴尔灵越3881型号以及华硕ROG Strix G15等，无疑是同类产品中的翘楚。

这类高性能游戏电脑的售价介于8000至15000元之间，它们配备了Intel i7/i9或AMD R7/R9系列的处理器，拥有32GB的内存容量和1TB的固态硬盘，显卡部分则是RTX3060Ti或更高档的型号。在此类产品中，联想的拯救者刃7000K和惠普的暗影精灵6堪称代表。

专业工作站的价格并不便宜，大概在15000元到50000元之间浮动。这些机器通常搭载了至强处理器、ECC内存，并且配备了专业级的显卡，比如NVIDIA的Quadro系列或AMD的Radeon Pro系列。在知名品牌中，惠普的Z系列和戴尔的Precision系列颇受欢迎。





组装机的价格有较大起伏，这种变化与所选配件紧密相关。一般来说，基础型号的组装机价格大约在3000元左右，中等档次的则在6000到10000元之间，而高端型号的售价甚至可以超过20000元。最大的优点是，组装机能够根据用户的实际需求来调整配置。

产品价格受到多种要素的影响，比如处理器的类型、显卡的效能、内存的大小以及存储的配置等。一般来说，相同配置的品牌机价格通常比组装机贵上10%到20%，而且它们还能提供更优质的售后服务。

选购建议如下：对上班族而言，3000至5000元的产品区间非常合适；对于那些游戏爱好者，我们则推荐6000元以上价位的高端机型；至于从事专业工作的用户，则需依据所使用的软件来挑选适合的工作站，或者定制高端组装机。

新推出的商品及促销活动会影响市场价格，因此，在618、双11等电商大型促销日购物，确实是个不错的选择。此外，在二手市场上，也有机会觅得性价比高的产品，但购买时务必认真核实硬件的实际状况。