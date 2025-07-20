戴尔d630笔记本参数

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戴尔D630笔记本电脑在商务笔记本市场中表现卓越，以下是其详尽的规格与配置信息：
处理器：
采用英特尔酷睿2双核处理器系列
您可挑选T7100型号，该型号的主频为1.8GHz；亦可选T7250，其主频为2.0GHz；另外，T7500的主频更是达到了2.2GHz。
800MHz前端总线
4MB二级缓存
内存：
标配512MB或1GB DDR2内存
最大可扩展至4GB
两个内存插槽
硬盘：
标配80GB或120GB 5400转SATA硬盘
可选160GB或更高容量
支持2.5英寸SATA接口
显示屏：
14.1英寸WXGA宽屏显示器
分辨率1280×800
防眩光涂层
显卡：
集成英特尔GMA X3100显卡
共享显存设计
支持DirectX 9.0c
接口：
4个USB 2.0接口
VGA输出接口
RJ45网络接口
音频输入/输出接口
ExpressCard/54插槽
网络：
内置10/100/1000Mbps以太网卡
可选英特尔3945ABG/4965AGN无线网卡
支持蓝牙2.0
电池：
6芯锂离子电池
标称续航时间3-4小时
尺寸重量：
332×238×32mm
整机重量约2.27kg
其他特性：
全尺寸防溅键盘
金属材质机身
内置200万像素摄像头(部分型号)
Windows XP的专业版和Vista的商业版，这两款操作系统都是事先安装好的。
安全功能：
指纹识别器
智能卡读卡器
硬盘密码保护
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