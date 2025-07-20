戴尔d630笔记本参数

戴尔D630笔记本电脑在商务笔记本市场中表现卓越，以下是其详尽的规格与配置信息：

处理器：

采用英特尔酷睿2双核处理器系列

您可挑选T7100型号，该型号的主频为1.8GHz；亦可选T7250，其主频为2.0GHz；另外，T7500的主频更是达到了2.2GHz。

800MHz前端总线

4MB二级缓存

内存：

标配512MB或1GB DDR2内存

最大可扩展至4GB

两个内存插槽

硬盘：

标配80GB或120GB 5400转SATA硬盘

可选160GB或更高容量

支持2.5英寸SATA接口

显示屏：

14.1英寸WXGA宽屏显示器

分辨率1280×800

防眩光涂层

显卡：

集成英特尔GMA X3100显卡

共享显存设计

支持DirectX 9.0c

接口：

4个USB 2.0接口

VGA输出接口

RJ45网络接口

音频输入/输出接口





ExpressCard/54插槽

网络：

内置10/100/1000Mbps以太网卡

可选英特尔3945ABG/4965AGN无线网卡

支持蓝牙2.0

电池：

6芯锂离子电池

标称续航时间3-4小时

尺寸重量：

332×238×32mm

整机重量约2.27kg

其他特性：

全尺寸防溅键盘

金属材质机身

内置200万像素摄像头(部分型号)

Windows XP的专业版和Vista的商业版，这两款操作系统都是事先安装好的。

安全功能：

指纹识别器

智能卡读卡器

硬盘密码保护