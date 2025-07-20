thinkpad14

联想生产的ThinkPad 14，属于ThinkPad系列中的一款14英寸的商务办公笔记本。该款笔记本继承了ThinkPad系列经典的黑色外观设计，并且使用了碳纤维材料制作外壳，这大大增强了其耐用性。在键盘设计上，它采用了7行全尺寸的标志性设计，按键行程适中，使用起来既舒适又能有效减少长时间打字带来的疲劳感。

ThinkPad 14搭载了英特尔酷睿处理器，最高配置可达i7级别，性能表现卓越。在内存选择上，用户可选8GB或16GB的DDR4规格。存储配置方面，提供了256GB至1TB的SSD选项。14英寸显示屏采用IPS面板，分辨率有1080p和2K两种，可视角度宽广，色彩表现精准。此外，部分高端型号还支持触摸屏操作。

接口类型丰富，包括两个USB 3.2接口、一个兼容雷电4标准的USB-C接口、HDMI接口、RJ45以太网接口和3.5mm音频插孔。在无线连接上，它支持Wi-Fi 6和蓝牙5.1技术。续航能力出色，内置电池能支持8至10小时的连续使用，并且支持快速充电。





在安全性能方面，ThinkPad 14配备了指纹识别技术及红外摄像头，支持Windows Hello的人脸识别解锁。一些型号还增加了智能卡读卡器的功能，以满足企业对安全性能的严格要求。另外，该设备已经通过了12项军用标准的严格检测，具备了防尘、抗震和耐高温等多重特性。

ThinkPad 14的重量约为1.5千克，厚度在17毫米左右，携带起来十分便捷。该机型预装了Windows 10或11的专业版操作系统，并配备了丰富的商务软件支持。在售后服务上，提供一年的上门保修服务，以及全球联保服务，非常适合经常出差的人士使用。