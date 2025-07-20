华硕k45vd参数配置

华硕K45VD于2012年投放市场，是一款性能出色的笔记本电脑。它搭载了英特尔推出的第三代酷睿处理器。该笔记本配备了14英寸的LED背光屏幕，屏幕分辨率高达1366×768像素，并且采用了16:9的宽屏比例设计。该设备在硬件配置上，采用了Intel Core i3-2370M或i5-3210M型号的双核处理器，其主频分别是2.4GHz和2.5GHz，并且具备睿频加速功能，最高可提升至3.1GHz。另外，它还配备了4GB的DDR3内存，且支持内存升级，最大容量可达8GB。

该设备搭载了500GB的5400转机械硬盘，并且装备了DVD刻录功能。其显卡采用了NVIDIA GeForce 610M独立型号，拥有1GB显存，并且兼容DirectX 11技术。在接口方面，它配备了3个USB 2.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、RJ-45网线接口，还附有一个多功能读卡器。网络连接支持802.11b/g/n无线网络和千兆有线网络。

机器的尺寸为348毫米宽、242毫米高、34.5毫米厚，重量大约在2.2千克左右。它搭载了6芯锂电池，续航时间可达到3至4小时。系统内嵌Windows 7操作系统，部分型号还兼容Windows 8。在音频处理上，它采用了SonicMaster音效技术，并配备了立体声扬声器。这款键盘拥有全尺寸设计，属于巧克力键盘类型，并且附带有数字键盘。该型号配备了30万像素的摄像头，并且具备视频通话功能。散热方面，它运用了华硕独有的IceCool技术，确保在操作时，设备温度维持在适宜的水平。