目前市面上的主流笔记本电脑CPU，主要由英特尔和超威这两家公司生产。在这些产品中，英特尔的酷睿i系列和超威的锐龙系列，是消费者购买笔记本时最常选择的处理器。在性能的排名上，英特尔最新发布的第13代Raptor Lake处理器，还有超威的锐龙7000系列，都位居前列。

在高端笔记本CPU市场，Intel Core i9-13980HX和AMD Ryzen 9 7945HX两款产品表现相当出色。它们都采用了16核心32线程的设计，基础运行频率大致在3GHz附近，而Intel Core i9-13980HX的睿频能力更为出色，能够达到5.6GHz的最高频率。在中高端市场，Intel Core i7-13700H和AMD Ryzen 7 7840HS这两款处理器颇受欢迎，它们都拥有8核心和16线程的高性能配置。

在中端笔记本CPU市场，Intel Core i5-13500H和AMD Ryzen 5 7640HS的性价比表现不错。两者都配备了6核心12线程的设计，这样的配置非常适合用于日常办公和进行轻度游戏。在基础型号的产品中，Intel Core i3-1315U以及AMD Ryzen 3 7330U的普及度较高，它们都拥有4个核心和8个线程的强大处理性能。





在能效比方面，AMD的Ryzen处理器整体表现更佳，特别是7000系列，其中的RDNA3核显更是表现出色。与此同时，Intel处理器在单核性能上仍然领先，对某些专业软件和游戏的优化表现尤为出色。近期，苹果推出的M2系列处理器同样表现不凡，特别是在视频剪辑等特定应用场景中，其性能表现尤为显著。

选择笔记本电脑的CPU时，需兼顾个人经济状况和具体使用需求。对于需要处理游戏和视频剪辑等对性能有较高要求的任务，宜选用性能卓越的CPU；至于日常办公和学习等轻度使用场景，则可选配置较低端的处理器，这有助于在一定程度上提升电池续航能力。另外，散热设计也是影响CPU实际性能的重要因素之一。