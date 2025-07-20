联想ideapad320s

联想ideapad320s是一款15.6英寸的笔记本电脑，机身轻薄。它搭载了第七代英特尔酷睿i5处理器，内存容量为8GB，硬盘容量为256GB。该机采用金属材质制造，厚度只有19.3毫米，重量1.89千克，携带起来非常方便。

这款笔记本搭载了一块1920×1080分辨率的IPS屏幕，画面清晰且细节丰富。键盘设计为孤岛式，按键行程适中，打字时感觉非常舒适。触控板支持多种多点触控手势，操作灵敏度高。

接口方面，ideapad320s配备了两个USB 3.0端口、一个USB 2.0端口、一个HDMI接口以及一个SD卡读卡器，这些配置足以应对日常使用。其电池续航能力大约在5到6小时之间，并且支持快速充电功能。





在性能方面，ideapad320s能够顺畅地运行各类办公软件以及进行简单的图像处理。它对于日常的文档编辑、网页浏览以及视频观看等任务都表现出色。此外，其内置的杜比音效系统为用户带来了良好的听觉享受。

散热上使用了双风扇配置，日常使用中能够有效控制发热。配备了Windows 10家庭版操作系统。这款ideapad320s定位为中端办公本，在性价比上表现得尤为出色。