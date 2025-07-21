3500左右笔记本性价比排行榜

目前市场上3500元左右的价位是入门级笔记本电脑的热门选择，这个价格点可以买到性能足以满足日常办公和学习需求的机型。在此，我想向大家推荐几款2023年性价比相当高的3500元左右笔记本。

联想小新Air14 锐龙版（约3499元）

配备AMD R5-5500U处理器，六核心十二线程，表现非凡。16GB内存加上512GB固态硬盘，14英寸1080P IPS屏幕，还支持DC调光。机身金属质感，轻至1.38kg，接口种类多，续航可达8小时。性价比极高，非常适合学生和上班族使用。

荣耀MagicBook X 14（约3299元）

装备了第十一代i5-1135G7处理器，内存容量达到16GB，固态硬盘容量为512GB。配备了14英寸的全尺寸屏幕，屏幕占比高达84%，机身重量轻至1.38公斤。支持多屏协同操作，能与荣耀手机轻松实现联动。采用65W快速充电技术，充电速度快，性价比极高。

RedmiBook Pro 14锐龙版（约3399元）

这款设备配备了R5-5500U处理器，内存容量为16GB，存储空间达到512GB。屏幕运用了2.5K高色域技术，呈现的视觉效果十分优秀。其制造采用了CNC一体成型工艺，工艺技术相当精湛。内置了小爱同学语音助手，并且支持MIUI+跨屏协作功能。接口种类丰富，性价比极高。

宏碁传奇Young（约3199元）





搭载R5-5500U处理器，内存8GB，存储512GB，并可升级内存。配备14英寸IPS防眩光屏幕，整机重量轻至1.45kg。接口类型多样，续航表现优异。价格公道，特别适合预算有限的朋友们。

选购建议：

1.优先选择16GB内存机型，8GB可能会不够用

2.锐龙版性价比普遍高于酷睿版

3.注意屏幕素质，高色域屏更护眼

4.金属机身散热和质感更好

5.关注接口是否满足需求

这个价位的笔记本普遍适合处理文档、上网、视频通话等日常任务，部分型号还能流畅运行Photoshop等高级应用。建议优先考虑联想、荣耀等知名品牌，因为它们的售后服务更有保障。