没网如何安装网卡驱动

当电脑无法连接网络时，用户们往往会面临一个难题，那就是安装网卡驱动器。对此，我将分享一些实用的解决方法。

1. 使用其他联网设备下载驱动

最直接的方法是借助手机、平板或另一台能上网的电脑：

访问设备制造商官网（如Intel、Realtek等）

根据网卡型号下载对应驱动

通过USB数据线或移动存储设备传输到目标电脑

2. 使用驱动光盘

多数主板和独立网卡都会附带驱动光盘：

找到包装盒内的驱动光盘

放入光驱自动运行安装程序

若无自动运行，手动打开光盘执行Setup.exe

3. 通过设备管理器安装

系统可能自带基础驱动：

右键"此电脑"选择"管理"

进入"设备管理器"

找到带黄色感叹号的网络设备

右键选择"更新驱动程序"→"浏览计算机查找"

在指定系统分区里，有一个特定的文件夹，这个文件夹是用来存放驱动程序备份的，它一般位于C:\Windows\System32\DriverStore这个路径。

4. 使用万能驱动工具





提前准备的驱动工具包很实用：

推荐3DP Net、DriverPack等离线驱动包

下载完整版（通常1GB以上）包含常见网卡驱动

通过U盘拷贝后自动扫描安装

5. 手动提取驱动

可从其他同型号电脑获取：

一般情况下，我们会使用电脑执行“pnputil /export-driver”这个指令。

将导出的驱动文件复制到问题电脑

通过设备管理器手动指定驱动路径

注意事项：

确保下载的驱动与系统版本（32/64位）匹配

笔记本用户建议到品牌官网下载专用驱动

安装后建议创建系统还原点

部分企业版系统可能需要禁用驱动签名验证

遇到驱动安装失败时，可尝试：

以兼容模式运行安装程序

先卸载原有驱动再安装

请确认"Device Install Service"服务是否已经开启，并在系统服务列表中仔细核对。