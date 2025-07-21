没网如何安装网卡驱动

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当电脑无法连接网络时，用户们往往会面临一个难题，那就是安装网卡驱动器。对此，我将分享一些实用的解决方法。
1. 使用其他联网设备下载驱动
最直接的方法是借助手机、平板或另一台能上网的电脑：
访问设备制造商官网（如Intel、Realtek等）
根据网卡型号下载对应驱动
通过USB数据线或移动存储设备传输到目标电脑
2. 使用驱动光盘
多数主板和独立网卡都会附带驱动光盘：
找到包装盒内的驱动光盘
放入光驱自动运行安装程序
若无自动运行，手动打开光盘执行Setup.exe
3. 通过设备管理器安装
系统可能自带基础驱动：
右键"此电脑"选择"管理"
进入"设备管理器"
找到带黄色感叹号的网络设备
右键选择"更新驱动程序"→"浏览计算机查找"
在指定系统分区里，有一个特定的文件夹，这个文件夹是用来存放驱动程序备份的，它一般位于C:\Windows\System32\DriverStore这个路径。
4. 使用万能驱动工具
提前准备的驱动工具包很实用：
推荐3DP Net、DriverPack等离线驱动包
下载完整版（通常1GB以上）包含常见网卡驱动
通过U盘拷贝后自动扫描安装
5. 手动提取驱动
可从其他同型号电脑获取：
一般情况下，我们会使用电脑执行“pnputil /export-driver”这个指令。
将导出的驱动文件复制到问题电脑
通过设备管理器手动指定驱动路径
注意事项：
确保下载的驱动与系统版本（32/64位）匹配
笔记本用户建议到品牌官网下载专用驱动
安装后建议创建系统还原点
部分企业版系统可能需要禁用驱动签名验证
遇到驱动安装失败时，可尝试：
以兼容模式运行安装程序
先卸载原有驱动再安装
请确认"Device Install Service"服务是否已经开启，并在系统服务列表中仔细核对。
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