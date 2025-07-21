2022显卡性能天梯图

2022年度显卡性能的排行榜直观地呈现了不同型号显卡的性能等级。具体来看，这份排名是根据实际测试数据整理出来的，从高到低排列如下：

旗舰级：

NVIDIA RTX 3090 Ti

AMD RX 6950 XT

高端级：

AMD RX 6800

NVIDIA RTX 3070 Ti

中端级：

入门级：

AMD RX 6600

NVIDIA GTX 1660 Super

测试标准：

1. 以1080P分辨率游戏性能为基准

2. 综合考虑DX12/Vulkan游戏表现

3. 光追性能单独列出（NVIDIA优势明显）





4. 专业应用表现未计入此榜单

注意事项：

同级别显卡实际差距通常在5-10%以内

AMD显卡在部分DX12游戏中表现突出

NVIDIA显卡支持DLSS技术

价格与供货情况会影响实际购买选择

选购建议：

1. 4K游戏选择RTX 3080及以上

2. 2K游戏选择RTX 3070/RX 6700 XT

3. 1080P游戏选择RTX 3060/RX 6600

4. 预算有限考虑二手GTX 1660 Super

性能对比方法：

使用3DMark Time Spy基准测试

实测10款主流游戏帧率

功耗和温度数据来自专业评测