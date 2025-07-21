联想g450配置参数

联想公司推出了一款名为G450的笔记本电脑，这款产品主要面向家庭和办公市场。以下是这款型号的核心配置信息：

处理器配置上，联想G450配备了英特尔的酷睿2双核处理器，具体型号可选T6600，主频为2.2GHz，或是P7450，主频为2.13GHz。该处理器基于Penryn架构设计，并拥有2MB的二级缓存。不同型号的处理器，其热设计功耗（TDP）范围在25W至35W之间。

该款机器在内存配置上，配备了2GB的DDR3内存，并且支持最高升级到4GB。其内存运行频率为1066MHz，并采用了两个SO-DIMM插槽的设计。

在存储配置方面，G450机型搭载了容量分别为250GB或320GB的机械硬盘，其转速为每分钟5400转，并使用了SATA接口技术。而在一些高端配置的版本中，用户还可以选择配备500GB容量的硬盘。

显卡配置上，基础型号使用了英特尔的GMA 4500MHD集成显卡，并且是和系统内存共用的；而独立显卡的版本则配备了NVIDIA的GeForce G210M显卡，拥有512MB的GDDR3显存，并且能够兼容DirectX 10.1。

该显示屏是14英寸的LED背光液晶屏，其分辨率为1366×768，屏幕比例为16:9，亮度达到250nits，对比度则为500:1。

接口配置包括三个USB 2.0端口、VGA输出端口、HDMI接口、以太网端口、音频的输入输出接口，还配有多功能读卡器。无线连接功能支持802.11b/g/n Wi-Fi和蓝牙2.1+EDR技术。

该产品的整体尺寸为345毫米乘以235毫米，高度在26.2至35.6毫米之间，重量大约为2.4千克。它配备了6芯锂离子电池，电池容量为48瓦时，使用时长大约在2到3小时。

该操作系统默认安装了Windows 7 Home Basic或Windows Vista Home Premium版本。此外，它还配备了高感光度的摄像头、立体声扬声器，并且拥有联想独有的OneKey Rescue系统恢复功能。