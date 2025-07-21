个人二手笔记本电脑转让

我手里有一台二手的联想ThinkPad T480型号笔记本，这设备是我在2019年10月买的，至今使用情况一直不错。这台笔记本的主要配置包括：搭载了Intel Core i5-8250U处理器，拥有8GB的内存，配备了256GB的固态硬盘，14英寸的屏幕采用了1080P IPS高清技术，而且电池续航能力相当不错，大约可以支持5小时的使用。整体看起来差不多九成都是新的，键盘和触摸板运作良好，屏幕完好无损，没有出现任何划痕，机身表面也没有发现明显的撞击痕迹。

该套装附赠了正品充电器和一只笔记本电脑包。系统已经升级到了Windows 10专业版正版操作系统，并且预装了Office 2019办公软件。这款笔记本非常适合日常办公使用、网络课程学习，并且能够满足基本的娱乐需求。而且，即便使用PS、CAD等专业的软件，也能保持较为顺畅的操作感受。





由于工作需求，我们得购买性能更强的电脑，因此出现了这次转让的机会。电脑的售价初步定在2200元，这个价格还有讨价还价的可能。我们可以提供现场验机服务，以保证交易的诚信和可靠性。我目前位于北京海淀区，对于同城买家，我们可以直接面对面交流。而对于外地的买家，我们则提供顺丰到付的物流服务。若您对股权转让有兴趣，请拨打电话 xxxx1234或通过微信与我取得联系。该电话号码同样适用于微信沟通。在交易环节中，我可以向您提供购买发票的副本。

此笔记本未曾进行过维修，功能运行良好。硬盘内数据已彻底清除，确保了数据安全。在转让之前，我可以提供额外的实物照片和视频资料。验机时，请买家特别注意屏幕显示、键盘触感、接口兼容性以及电池续航等关键性能。