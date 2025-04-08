魅族科技生产的M6型MP3播放器，是一款备受推崇的产品。它以卓越的音效和简洁的外观设计，曾在市场上广受欢迎。下面，我将为您详细介绍这款设备的各项参数和功能特点。

1. 基本参数

型号：魅族Music Card M6

发布时间：2007年

产品类型：便携式MP3播放器

存储容量：2GB/4GB/8GB（不同版本）

屏幕：1.5英寸TFT彩色屏幕

分辨率：176×132像素

2. 音频性能

支持格式：MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC

信噪比：≥90dB

频率响应：20Hz-20KHz

输出功率：10mW+10mW（32Ω负载）

内置音效：多种预设EQ模式

3. 硬件配置

主控芯片：Sigmatel 3710

存储介质：闪存（不支持扩展）

电池类型：内置锂电池

续航时间：约20小时（MP3播放）

充电时间：约3小时

4. 外观设计

尺寸：81×39×6.9mm

重量：42g

材质：工程塑料+金属面板

颜色：黑白双色可选

操作方式：触摸按键+物理按键组合

5. 附加功能

支持歌词同步显示

具备FM收音功能

可作U盘使用

支持固件升级

内置麦克风（录音功能）

6. 接口配置

USB接口：Mini USB 2.0

耳机接口：3.5mm标准接口

7. 产品亮点

超薄机身设计

采用Wolfson专业音频解码芯片

支持无损音乐格式

独创"Music Card"概念设计

配备高灵敏度触摸按键

8. 系统要求

Windows 2000/XP/Vista

Mac OS X 10.3及以上

注意事项：

1. 该产品已停产，参数以最终量产版为准

2. 不同存储容量版本参数略有差异

3. 实际续航时间因使用环境而异