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魅族科技生产的M6型MP3播放器，是一款备受推崇的产品。它以卓越的音效和简洁的外观设计，曾在市场上广受欢迎。下面，我将为您详细介绍这款设备的各项参数和功能特点。
1. 基本参数
型号：魅族Music Card M6
发布时间：2007年
产品类型：便携式MP3播放器
存储容量：2GB/4GB/8GB（不同版本）
屏幕：1.5英寸TFT彩色屏幕
分辨率：176×132像素
2. 音频性能
支持格式：MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC
信噪比：≥90dB
频率响应：20Hz-20KHz
输出功率：10mW+10mW（32Ω负载）
内置音效：多种预设EQ模式
3. 硬件配置
主控芯片：Sigmatel 3710
存储介质：闪存（不支持扩展）
电池类型：内置锂电池
续航时间：约20小时（MP3播放）
充电时间：约3小时
4. 外观设计
尺寸：81×39×6.9mm
重量：42g
材质：工程塑料+金属面板
颜色：黑白双色可选
操作方式：触摸按键+物理按键组合
5. 附加功能
支持歌词同步显示
具备FM收音功能
可作U盘使用
支持固件升级
内置麦克风（录音功能）
6. 接口配置
USB接口：Mini USB 2.0
耳机接口：3.5mm标准接口
7. 产品亮点
超薄机身设计
采用Wolfson专业音频解码芯片
支持无损音乐格式
独创"Music Card"概念设计
配备高灵敏度触摸按键
8. 系统要求
Windows 2000/XP/Vista
Mac OS X 10.3及以上
注意事项：
1. 该产品已停产，参数以最终量产版为准
2. 不同存储容量版本参数略有差异
3. 实际续航时间因使用环境而异
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