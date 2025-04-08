宏基4750g详细配置

宏基生产的4750g笔记本，其市场定位为中高端。该产品在性能和便携性之间寻求平衡。接下来，我将对该型号的详细配置进行详尽分析。

1. 处理器

这款设备配备了英特尔最新型的i5-2410M处理器，其主频能够达到2.3GHz。此外，它还支持睿频加速技术，最高频率可以提升到2.9GHz。该处理器是32纳米工艺制造，采用双核心四线程架构，功耗控制在35瓦以内。

2. 显卡配置

这款产品搭载了NVIDIA GeForce GT 540M显卡，并装有1GB的GDDR3显存。它能运行DirectX 11。而且，它还内置了英特尔HD Graphics 3000核显，并且具备双显卡切换功能。

3. 内存

这台电脑配备了4GB的DDR3内存，运行频率是1333MHz。同时，它支持升级，最高可扩充至8GB，因为它配备了两个内存插槽。

4. 存储

挑选容量达500GB、转速为5400转的机械硬盘，其接口为SATA II型。若需更高配置，用户可选750GB硬盘。

5. 显示屏

这款屏幕的尺寸是14英寸，采用了LED灯作为背光源。它的分辨率是1366×768，屏幕的宽高比是16:9。此外，屏幕的亮度能够达到250nit。

6. 网络连接

有线：千兆以太网

无线：802.11b/g/n WiFi

蓝牙：3.0+HS

7. 接口配置

USB 2.0×3

HDMI×1

VGA×1

读卡器（SD/MMC/MS/xD）

耳机/麦克风接口

安全锁孔

8. 其他配置

摄像头：130万像素

扬声器：杜比认证立体声

电池：6芯锂离子电池（4400mAh）

重量：2.25kg

尺寸：342×245×25.5-34.2mm

9. 操作系统

该设备搭载了64位的Windows 7 Home Premium操作系统。

10. 特色功能

Acer CrystalEye摄像头

Acer备份管理软件

多手势触控板

2011年，这款笔记本问世。它是一款集办公、休闲、轻度游戏于一体的多功能设备。这款笔记本配备了宏基公司自主研发的散热系统，包含两个风扇和铜制散热管，能够保证设备在长时间使用中的稳定运行。