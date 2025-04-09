vivox20现在多少钱

2017年，vivo推出了X20这款全面屏手机，它的价格会因新旧程度的不同而有所调整。

1. 全新未拆封版本：

官方渠道已基本下架

部分第三方商家库存机售价约800-1200元

注意检查是否为翻新机

2. 二手市场价格：

95新：500-800元

9成新：400-600元

8成新及以下：300-500元

3. 主要配置参数：

6.01英寸Super AMOLED全面屏

骁龙660处理器

4GB RAM+64GB/128GB ROM

前置2400万+后置1200万+500万双摄

购买建议：

1. 推荐购买渠道：





转转/闲鱼等二手平台（选择信用高的卖家）

本地手机市场（可当面验机）

2. 验机重点：

检查屏幕是否有烧屏现象

测试指纹识别和面部解锁功能

确认电池健康度（建议80%以上）

3. 替代机型推荐：

若预算充足，不妨考虑vivo Z5x或Redmi Note系列的新机型。

性能要求高可加预算选择二手vivo X30

注意事项：

该机型已停止官方系统更新

不支持5G网络

原装配件可能难以购买

到2023年9月为止，市场数据表明，交易的实际价格会根据地区和材料等因素有所变动，波动范围大约在10%到15%。所以，在选购商品时，最好能在多个平台进行比较，并且优先选择那些承诺质量保障的商家。