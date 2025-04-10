2009年，诺基亚发布了X6型触控屏音乐手机，主要针对中高端消费群体。该手机在欧洲的官方标价约为450欧元，约合人民币4300元。在国内市场，其售价定为3498元。

价格影响因素分析

1. 配置成本：

3.2英寸电阻触控屏（640×360分辨率）

500万像素卡尔蔡司认证摄像头

内置32GB存储（无扩展卡槽）

Symbian S60第五版系统

2. 市场竞争环境：





iPhone 3GS在那个时间段价格略高，大概在499美元左右。而X6之所以受到关注，一方面是因为诺基亚品牌拥有众多忠实粉丝，另一方面则是因为它具备音乐播放的特长，比如设有音乐专用按键和双扬声器，吸引了特定群体的消费者。

3. 价格调整轨迹：

上市半年，价格降至约2800元。至2011年退市，价格更是跌至2000元以下。这一变化充分说明，触屏手机技术的迅速更新换代对旧款手机市场产生了显著影响。

用户评价与销量

优势：音质表现突出，金属机身质感优秀

争议：电阻屏操作体验落后于电容屏竞品

销量：全球累计约300万台，未达诺基亚预期

这款飞机型号在收藏界颇有人气，其二手市场的价格大概在300至500元这个区间，而具体数值会因其新旧状态而有所差异。