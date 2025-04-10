台式电脑组装机配置单及价格

一、入门级办公配置（预算约2500元）

CPU：Intel i3-12100（约800元）

主板：H610M主板（约500元）

内存：8GB DDR4 3200MHz（约150元）

硬盘：256GB SSD（约200元）

电源：400W 80Plus认证（约200元）

机箱：普通ATX机箱（约150元）

显卡：核显UHD730

总价：约2500元

二、主流游戏配置（预算约6000元）

CPU：AMD R5-5600（约1000元）

主板：B550M主板（约700元）

内存：16GB DDR4 3600MHz（约300元）

硬盘：512GB NVMe SSD（约300元）

显卡：RTX 3060 12GB（约2200元）

电源：550W 80Plus金牌（约400元）

机箱：中塔游戏机箱（约300元）

散热：双塔风冷（约200元）

总价：约6000元

三、高性能创作配置（预算约10000元）

CPU：Intel i7-13700K（约2800元）

主板：Z790主板（约1800元）

内存：32GB DDR5 5600MHz（约900元）

这款硬盘配置中，包含一个1TB容量的NVMe SSD，其售价大约在500元上下；另外，还有一款2TB的HDD，价格大概在400元左右。

显卡：RTX 4070 12GB（约4500元）





电源：750W 80Plus金牌全模组（约700元）

机箱：全塔机箱（约500元）

水冷：360mm一体式水冷（约600元）

总价：约12700元

四、选购建议：

1. 根据需求选择配置，办公用户可降低显卡预算

2. 游戏玩家建议显卡预算占整机30%-40%

3. 创作者建议优先大内存和高性能CPU

4. 电源不要贪便宜，80Plus认证更安全

主板与CPU的连接必须相吻合，具体来说，需要是Intel的LGA1700型号，或者是AMD的AM5系列。

6. 内存建议选择双通道配置

7. SSD首选NVMe协议，速度更快

五、购买渠道推荐：

1. 京东/天猫官方旗舰店（售后有保障）

2. 本地电脑城（可当面验货）

3. 注意辨别二手翻新配件

4. 建议选择支持个人送保的品牌

六、装机注意事项：

1. 安装CPU时注意防呆口方向

2. 散热器要涂抹适量硅脂

3. 内存建议插2/4槽位

4. 走线时注意电源线长度

5. 首次开机需进入BIOS设置

6. 建议安装Windows 11最新系统