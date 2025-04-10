mate30最严重缺点

2019年，华为推出了Mate30系列，这款手机定位高端。它在性能和摄影方面表现出色。不过，也有一些明显的缺陷。

1. 不支持谷歌服务

美国对我国的制裁使得Mate30系列手机无法预装谷歌服务。这一限制使得海外用户无法直接使用Google Play商店、Gmail、YouTube等谷歌应用，给用户带来了不少麻烦。虽然可以通过第三方途径安装，但这不仅存在安全风险，而且操作过程也相对繁琐。

2. 屏幕显示效果一般

与同类高端机型相比，Mate30所用的OLED屏幕在色彩还原和亮度显示方面稍显欠缺。尤其是标准版，其分辨率仅为2340×1080，显示效果不及其他品牌。

3. 充电发热明显

尽管快速充电让手机充电变得迅速，但使用过程中手机很容易发热，这可能会对电池的耐用性带来不利影响。

4. 机身偏重

Mate30 Pro的重量是198克，装上保护套后，重量就超过了200克。长时间单手拿着，手会觉得很累。

5. 价格偏高

自产品面市至今，该8+128GB版本的价格锁定在5799元，但相比同类配置产品，其性价比并不算出色。

6. 刘海屏设计

这款设备虽装有超曲面环幕屏幕，但顶部刘海区域较大，多少影响了观看体验和屏幕的实际占比。

7. 5G版本续航较差

5G基带在初期使用时，其能耗较高。这一特点导致5G手机在正常使用过程中，电池的续航能力相较于4G手机有所下降。

这些不足主要集中在软件设置、图像展示以及用户感受方面，购买前需仔细权衡。