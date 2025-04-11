联想x220上市价格

联想在2011年推出了ThinkPad X220，这款商务笔记本成为了经典之作。其价格因配置而异，大约在6000元至12000元人民币之间。以下是这款笔记本的主要信息摘要：

上市价格区间

1. 基础款这款产品采用i3处理器，内存为2GB，硬盘容量为320GB，其价格区间大致在6000到7000元。

2. 主流款这款产品搭载i5处理器，内存容量为4GB，硬盘容量达到500GB。其价格范围定在8000到9500元之间。

3. 高配款该设备搭载i7处理器，内存容量为8GB，并使用SSD固态硬盘，售价介于10000元到12000元之间。

价格影响因素

处理器差异：i3与i7版本差价可达3000元

硬盘类型：SSD版本比机械硬盘版贵约20%





渠道差异官网的售价一开始就比其他销售渠道要高。比如，京东在初期就提供了500到800元的优惠。

产品亮点

1. 便携性：12.5英寸屏幕，重量仅1.5kg

2. 键盘设计：7行经典键盘，键程2.5mm，商务办公首选

3. 续航能力：9芯电池可实现8小时续航

市场反应

这款产品起初因搭载IPS屏幕（部分型号）及军工级耐久性而颇受欢迎。不过，因价格偏贵，普通消费者购买意愿不强。其主要买家为企业，进行的是大批量采购。

根据2011年的市场资料，此价格计算得出。目前，二手市场的平均售价已经跌破了千元大关。