关于苹果SE4的最新消息，目前有以下几点值得关注：

1. 发布时间预测

行业分析师预测，苹果的SE4新机可能在2024年3月或是2025年初问世。这个预测是基于苹果SE系列过往发布的时间规律推算出来的。

2. 外观设计

最新消息指出，SE4或许会效仿iPhone14的设计，采用6.1英寸的LCD屏幕，并拥有刘海屏的样式。此外，它还将继续使用Touch ID指纹解锁功能。

3. 硬件配置

可能搭载A16或A17仿生芯片

预计配备单摄像头系统

可能支持5G网络

电池容量有望提升

4. 价格定位





预计售价在4000到5000元人民币之间，SE系列的高性价比特性将继续保持。

5. 其他改进

可能首次支持MagSafe磁吸充电

内存有望升级至4GB或6GB

存储容量可能从128GB起步

6. 市场预期

SE4有望成为苹果进军中端市场的关键产品，特别是在新兴市场和发展中国家。

这些信息目前主要靠供应链和行业分析师的报道来了解，苹果官方还没有对这些信息进行验证。因此，大家最好持续留意苹果官方发布的消息，以便获取最准确的信息更新。