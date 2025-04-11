苹果手机8多少钱一台

2017年上市的苹果iPhone 8，目前在我国的二手市场售价大致介于800至1500元。这一价格受多种关键因素影响而变动。

1. 成色等级划分：

99新（仅拆封未使用）：1200-1500元

95新（轻微使用痕迹）：1000-1200元

9成新（明显使用痕迹）：800-1000元

8成新及以下（屏幕划痕/外壳磨损）：600-800元

2. 存储容量影响：

64GB版本平均低100-200元

256GB版本平均高200-300元

3. 购买渠道对比：

二手平台（闲鱼/转转）：价格最低但风险较高

专业二手商（爱回收等）：提供180天质保





线下手机市场：可现场验机但价格偏高10-20%

4. 验机重点事项：

检查Touch ID功能是否正常

测试无线充电功能

查看电池健康度（建议80%以上）

确认无ID锁和网络锁

5. 使用建议：

适合作为备用机或老人机使用

升级iOS最新系统可能影响流畅度

原装电池续航约4-5小时亮屏时间

2023年第四季度的市场分析显示，该产品的价格每月预计将下调3至5个百分点。鉴于此，消费者在选购时宜向商家索要至少7天的无理由退换货保障。