iPhone是众多受欢迎的智能手机之一，它的售价受多种因素影响，比如型号、内存大小、新旧程度和购买途径等，因此价格会有所不同。下面是市场上常见iPhone型号的价格信息，供大家参考。

1. 最新款iPhone价格（2023年）

iPhone 15系列：

iPhone 15（128GB）：5999元起

iPhone 15 Pro Max（256GB）的售价从9999元开始。

2. 上代机型价格

iPhone 14系列：

iPhone 14 Pro（128GB）的售价从7199元开始，现在这款手机已经不再销售。

3. 二手市场价格

iPhone 13 128GB版本的新款产品，售价大约在3500到4000元之间。

4. 不同购买渠道价格对比





苹果官网：定价统一，但无优惠

电商平台（京东/天猫）：经常有200-500元优惠

运营商合约机：可享受话费补贴，但需签订合约

海外代购的商品，不论是美版还是日版，价格一般都比国内便宜，便宜程度在500到1000元不等。不过，得提醒大家，这类商品可能不支持使用两张SIM卡。

5. 影响价格的其他因素

每次提升存储容量（比如，从128GB提升至256GB），其费用一般会上涨800到1000元。

颜色选择：特殊颜色（如Pro系列的金色）有时会略贵

发售时间：新机发布后3-6个月通常会有小幅降价

在购买商品前，最好在多个购物网站比价。留意电商平台的重大促销，比如618和双11，这样做能帮您省下300到800元。同时，请根据自身需求挑选，不必盲目追求最新或最高配置的产品。