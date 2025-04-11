尽管Windows Phone系统已经失去了主流技术的支持，然而，许多用户依然对其独特的界面设计和流畅的操作体验情有独钟。以下是一些目前在市场上配置最为顶尖的Windows Phone手机推荐：

1. 微软Lumia 950 XL

处理器：高通骁龙810八核

内存：3GB RAM + 32GB ROM（支持扩展）

屏幕：5.7英寸2K AMOLED

摄像头：2000万像素PureView主摄+500万前置

特色：支持Continuum功能，可连接显示器变电脑

2. 微软Lumia 950

处理器：高通骁龙808六核

内存：3GB RAM + 32GB ROM

屏幕：5.2英寸2K AMOLED

摄像头：2000万像素PureView主摄





3. HP Elite x3（企业版）

特色：支持Windows Hello虹膜识别

4. 微软Lumia 1520

屏幕：6英寸1080p IPS LCD

摄像头：2000万像素PureView

选购建议：

1. 二手机市场是主要来源，注意检查电池健康度

2. 应用生态已严重萎缩，主要适合轻度使用

3. 可刷入Windows 10 ARM系统获得更新支持

4. 收藏价值大于实用价值

这些机型代表了Windows Phone硬件的顶尖水准。纵然它们已非市场主流，但依然吸引着Windows Phone的忠实拥趸，成为他们不可错过的收藏精品。