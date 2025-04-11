海信电视多款电视机降价

最近，海信电视发布消息，对其多款畅销机型进行了价格调整，为广大消费者提供了实质性的优惠。这次降价活动涵盖了从基础型号到高端型号的多个产品系列，比如ULED和激光电视等，最高降价幅度达到了20%。

55英寸的这款海信55E3G Pro电视，原价3999元，现在只需3499元。它支持4K HDR和MEMC运动补偿技术。而65英寸的65U7H型号，价格从6999元下调到了5999元。它搭载了ULED量子点技术，并拥有144Hz的高刷新率，非常适合游戏玩家使用。

追求大屏体验的用户注意了，海信80L5G激光电视价格大降，原价19999元，现在直降4000元，只需15999元。电视配备80英寸抗光屏和4K超高清画质。而且，海信VIDAA系列的多款智能电视也推出了不同幅度的优惠活动。





业内专家指出，这次价格下调或许是为了新产品的推出铺路，同时也是应对家电销售旺季的常规市场策略。在挑选产品时，消费者应重点考虑屏幕种类、清晰度、更新速度等关键指标，以便根据自己的实际需求挑选出最合适的型号。

海信，作为我国电视行业的佼佼者，近期在画质和智能系统领域不断推陈出新。此次降价活动，让广大消费者有机会以更低的价格享受到高品质的大屏幕观影体验，确实是提升家庭视听设备水平的绝佳时机。