尼康单反相机型号排名及价格

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尼康，单反相机领域的佼佼者，其产品线涵盖了从初级到高级的各类机型。以下列出的是目前市场上主流的尼康单反相机型号及其价格，供您参考（数据根据2023年的市场行情，价格单位为人民币）：
一、专业全画幅系列
1. 尼康D6（旗舰级）
约45,000元
20.8MP全画幅传感器
14fps连拍速度
专业体育/新闻摄影首选
2. 尼康D850（高像素全能型）
45.7MP超高分辨率
7fps连拍
风光/商业摄影利器
二、准专业级
3. 尼康D780（视频优化型）
约15,000元
24.5MP全画幅
4K视频拍摄
混合对焦系统
三、中端APS-C画幅
4. 尼康D7500
约7,500元
20.9MP APS-C传感器
8fps连拍
4K视频录制
5. 尼康D5600（入门进阶）
约5,000元
24.2MP APS-C
翻转触摸屏
新手友好型
四、入门级
6. 尼康D3500
约3,500元
24.2MP APS-C
11点对焦
最轻量单反（415g）
选购建议：
1. 专业用户优先考虑D6/D850
2. 视频创作者推荐D780
3. 预算有限可选择D7500
4. 新手入门首选D3500
注意：
1. 价格会随促销活动波动
2. 二手市场可找到更优惠价格
3. 建议搭配优质镜头使用
4. 微单机型（如Z系列）也是现代选择
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