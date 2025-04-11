尼康单反相机型号排名及价格

尼康，单反相机领域的佼佼者，其产品线涵盖了从初级到高级的各类机型。以下列出的是目前市场上主流的尼康单反相机型号及其价格，供您参考（数据根据2023年的市场行情，价格单位为人民币）：

一、专业全画幅系列

1. 尼康D6（旗舰级）

约45,000元

20.8MP全画幅传感器

14fps连拍速度

专业体育/新闻摄影首选

2. 尼康D850（高像素全能型）

45.7MP超高分辨率

7fps连拍

风光/商业摄影利器

二、准专业级

3. 尼康D780（视频优化型）

约15,000元

24.5MP全画幅

4K视频拍摄

混合对焦系统

三、中端APS-C画幅

4. 尼康D7500

约7,500元

20.9MP APS-C传感器

8fps连拍

4K视频录制

5. 尼康D5600（入门进阶）

约5,000元

24.2MP APS-C

翻转触摸屏

新手友好型

四、入门级

6. 尼康D3500

约3,500元

24.2MP APS-C

11点对焦

最轻量单反（415g）

选购建议：

1. 专业用户优先考虑D6/D850

2. 视频创作者推荐D780

3. 预算有限可选择D7500

4. 新手入门首选D3500

注意：

1. 价格会随促销活动波动

2. 二手市场可找到更优惠价格

3. 建议搭配优质镜头使用

4. 微单机型（如Z系列）也是现代选择