诺基亚子品牌威图主打高端奢华手机市场，其价格普遍高于普通智能手机。接下来，我会逐一分析威图手机定价的各个要素。

1. 价格区间

威图手机根据系列和材质不同，价格跨度较大：

入门级Signature系列：约3-8万元

经典Constellation系列：8-15万元

高端Ayxta系列：15-30万元

限量定制款：最高可达百万元

2. 影响价格的主要因素

（1）材质成本：

钛金属机身比不锈钢贵30%

鳄鱼皮/蜥蜴皮后盖增加2-5万元

蓝宝石水晶屏幕造价是普通玻璃的10倍

（2）手工制作：

每部手机需要英国工匠耗时3-6个月手工组装

（3）附加服务：

包含24小时私人管家服务（价值约年费2万元）

3. 当前热门机型参考价（2023年）





该手机的售价起始价为六万八千元。

Vertu Aster P：¥46,600起

该型号的Vertu Metavertu售价从25,800元人民币起步（它是最实惠的选择）。

4. 购买建议

（1）官方渠道：

品牌官网价格最透明

直营店可体验真机（北京/上海/香港）

（2）二手市场：

95新二手机会便宜40-60%

注意验证IMEI和保修卡

（3）重要提示：

维修成本极高（换屏约2万元）

保值率低于普通奢侈品（年均贬值35%）

5. 替代选择

若预算有限可考虑：

镀金定制版三星折叠屏（约3万元）