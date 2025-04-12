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2013年9月，小米公司推出了小米3这款高端手机。下面是它的具体参数。
1. 外观设计
尺寸：144mm × 73.6mm × 8.1mm
重量：145g
材质：塑料机身，金属边框
颜色：黑色、白色、灰色、黄色、粉色等多种配色可选
2. 显示屏
屏幕尺寸：5英寸
分辨率：1920×1080像素（Full HD）
屏幕类型：IPS LCD
像素密度：441 PPI
保护玻璃：康宁大猩猩玻璃3代
3. 硬件配置
这款处理器采用了高通骁龙800系列，具体型号为MSM8274AB，具备四核架构，运行速度高达2.3GHz。
GPU：Adreno 330
运行内存（RAM）：2GB
存储容量（ROM）：16GB/64GB（不支持扩展）
4. 摄像头
手机的后盖位置装有镜头，像素达到1300万，光圈大小为f/2.2，还能进行1080p的高清视频拍摄。
前置摄像头：200万像素
拍照功能：HDR、连拍、人脸识别等
5. 电池与续航
电池容量：3050mAh（不可拆卸）
充电：支持快速充电
续航时间：理论通话时间约25小时，待机时间约450小时
6. 网络与连接
网络支持：2G/3G/4G LTE（根据版本不同）
Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，双频
蓝牙：4.0
GPS：支持A-GPS、GLONASS
NFC：支持（部分版本）
7. 操作系统
初始系统：MIUI V5（基于Android 4.2）
可升级至：MIUI 9（基于Android 6.0）
8. 其他特性
传感器：陀螺仪、加速度计、距离传感器、光线传感器
音频：支持MP3、AAC等格式，内置扬声器
接口：Micro USB 2.0，3.5mm耳机接口
小米3以高性价比和出色的硬件配置赢得了广泛赞誉，是小米品牌中极具标志性的产品之一。
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