2013年9月，小米公司推出了小米3这款高端手机。下面是它的具体参数。

1. 外观设计

尺寸：144mm × 73.6mm × 8.1mm

重量：145g

材质：塑料机身，金属边框

颜色：黑色、白色、灰色、黄色、粉色等多种配色可选

2. 显示屏

屏幕尺寸：5英寸

分辨率：1920×1080像素（Full HD）

屏幕类型：IPS LCD

像素密度：441 PPI

保护玻璃：康宁大猩猩玻璃3代

3. 硬件配置

这款处理器采用了高通骁龙800系列，具体型号为MSM8274AB，具备四核架构，运行速度高达2.3GHz。

GPU：Adreno 330

运行内存（RAM）：2GB

存储容量（ROM）：16GB/64GB（不支持扩展）

4. 摄像头

手机的后盖位置装有镜头，像素达到1300万，光圈大小为f/2.2，还能进行1080p的高清视频拍摄。

前置摄像头：200万像素





拍照功能：HDR、连拍、人脸识别等

5. 电池与续航

电池容量：3050mAh（不可拆卸）

充电：支持快速充电

续航时间：理论通话时间约25小时，待机时间约450小时

6. 网络与连接

网络支持：2G/3G/4G LTE（根据版本不同）

Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，双频

蓝牙：4.0

GPS：支持A-GPS、GLONASS

NFC：支持（部分版本）

7. 操作系统

初始系统：MIUI V5（基于Android 4.2）

可升级至：MIUI 9（基于Android 6.0）

8. 其他特性

传感器：陀螺仪、加速度计、距离传感器、光线传感器

音频：支持MP3、AAC等格式，内置扬声器

接口：Micro USB 2.0，3.5mm耳机接口

小米3以高性价比和出色的硬件配置赢得了广泛赞誉，是小米品牌中极具标志性的产品之一。