佳能eos1000d

这款相机叫佳能EOS 1000D，是针对摄影初学者打造的。它在2008年6月正式上市。在佳能EOS系列里，这款相机以高性价比闻名。机身轻便，操作简便，因此很受摄影新手喜爱。

1. 核心参数

1010万有效像素APS-C画幅CMOS传感器

DIGIC III图像处理器

ISO感光度范围100-1600（可扩展至3200）

7点自动对焦系统

2.5英寸23万像素LCD屏幕

支持SD/SDHC存储卡

2. 主要特点

机身轻至450克，不带电池和存储卡，携带起来非常便捷。

(2) 简易操作界面：配备基本的场景模式和全自动模式

(3) 兼容性强：可使用佳能EF/EF-S系列镜头

(4) 实时取景功能：支持通过LCD屏幕取景拍摄

3. 适合人群

预算有限的摄影初学者

需要从卡片机升级的用户

想要体验单反相机操作的学生群体

4. 使用建议





(1) 建议搭配18-55mm套机镜头使用

(2) 在光线充足的环境下拍摄效果最佳

(3) 建议使用三脚架进行长时间曝光拍摄

(4) 定期清洁传感器避免灰尘影响成像

5. 市场定位

EOS 1000D是佳能推出的初学者级相机，虽然停产了，但在二手市场上仍能觅得它的身影。它的后续型号有EOS 1100D和EOS 1200D等，性能方面则是逐级增强的。

6. 优缺点分析

优点：

价格亲民

操作简单易上手

画质优于同价位卡片机

缺点：

对焦速度较慢

高感光度表现一般

机身塑料感较强

初学者若想学习单反摄影，又不想花费太多钱，那么佳能EOS 1000D绝对是个既省钱又好用的选择。尽管它的性能比不上最新型号的相机，但它完全能帮助新手学会单反相机的基础操作和摄影技巧。