佳能eos1000d

1
Science Technology
这款相机叫佳能EOS 1000D，是针对摄影初学者打造的。它在2008年6月正式上市。在佳能EOS系列里，这款相机以高性价比闻名。机身轻便，操作简便，因此很受摄影新手喜爱。
1. 核心参数
1010万有效像素APS-C画幅CMOS传感器
DIGIC III图像处理器
ISO感光度范围100-1600（可扩展至3200）
7点自动对焦系统
2.5英寸23万像素LCD屏幕
支持SD/SDHC存储卡
2. 主要特点
机身轻至450克，不带电池和存储卡，携带起来非常便捷。
(2) 简易操作界面：配备基本的场景模式和全自动模式
(3) 兼容性强：可使用佳能EF/EF-S系列镜头
(4) 实时取景功能：支持通过LCD屏幕取景拍摄
3. 适合人群
预算有限的摄影初学者
需要从卡片机升级的用户
想要体验单反相机操作的学生群体
4. 使用建议
(1) 建议搭配18-55mm套机镜头使用
(2) 在光线充足的环境下拍摄效果最佳
(3) 建议使用三脚架进行长时间曝光拍摄
(4) 定期清洁传感器避免灰尘影响成像
5. 市场定位
EOS 1000D是佳能推出的初学者级相机，虽然停产了，但在二手市场上仍能觅得它的身影。它的后续型号有EOS 1100D和EOS 1200D等，性能方面则是逐级增强的。
6. 优缺点分析
优点：
价格亲民
操作简单易上手
画质优于同价位卡片机
缺点：
对焦速度较慢
高感光度表现一般
机身塑料感较强
初学者若想学习单反摄影，又不想花费太多钱，那么佳能EOS 1000D绝对是个既省钱又好用的选择。尽管它的性能比不上最新型号的相机，但它完全能帮助新手学会单反相机的基础操作和摄影技巧。
Science Technology