2003年，三星电子推出了i700，这款手机具有里程碑意义，是一款典型的商务智能手机。当时，它是早期Pocket PC手机中的佼佼者，运行的是微软的Windows Mobile 2003操作系统。i700装备了当时较为先进的硬件，并具备丰富的商务功能。

三星i700搭载了Intel XScale PXA255型号的处理器，主频为300MHz。它的内存组合是64MB的RAM和64MB的ROM。手机还支持通过SD/MMC卡来扩充存储空间。屏幕大小为3.5英寸，采用TFT触摸屏技术，分辨率为240×320像素，并支持手写输入功能。这款手机的宽度是130毫米，高度为70毫米，厚度则是18毫米。它的重量大约在170克左右。在那个时期，这样的尺寸和重量确实显得非常轻便。

i700手机兼容GSM 900、1800、1900三个频率，可以顺利接入网络。设备内置蓝牙1.1和红外端口，方便进行无线通信。而且，它还拥有30万像素的摄像头，这在当时属于较高级别的配置。

i700在商务领域表现出色，搭载了Pocket Outlook、Word、Excel等办公应用，能够高效处理邮件、安排日程、同步联系人等任务。借助ActiveSync技术，它能与电脑里的Outlook同步数据，大幅提高了商务人士的工作效率。

i700手机能播放MP3、WMA格式的音频和WMV格式的视频，功能丰富。此外，它还支持录音。这款手机配备的是1500mAh的拆卸式锂电池。通话时间可达4小时，待机时间长达150小时。

尽管三星i700的配置在今天看可能稍显老旧，然而，作为早期智能手机的开拓者，它揭示了移动设备向多用途方向发展的趋势，并且为后续智能手机的进步打下了坚实的基础。当时，这款手机凭借其稳定和可靠的表现，赢得了众多商务人士的喜爱。