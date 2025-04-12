联想集团为美国市场设立了专门的官方网站（/us/en/），这里展示了所有产品，并支持在线购买和售后服务。作为全球领先的电脑品牌，联想借助这个平台，向美国消费者和公司提供全面的一站式服务。

一、核心产品线

1. 消费级产品：

ThinkPad系列，商务笔记本领域的佼佼者，涵盖了X、T、P、E等多个子系列。

Yoga系列：二合一变形本，主打轻薄设计与触控功能

Legion系列：游戏笔记本和台式机

IdeaPad系列：主流消费级笔记本电脑

2. 企业级解决方案：

ThinkStation工作站

ThinkSystem服务器

企业存储设备

行业定制化解决方案

二、特色服务

1. 在线定制服务：

用户可自主选择处理器、内存、存储等配置，打造个性化设备

支持企业级设备的批量定制服务

2. 会员计划：

Lenovo Rewards积分系统

会员专属折扣和促销活动

生日特别优惠

3. 延保服务：





提供1-4年不等的延长保修选项

意外损坏保护计划

上门维修服务

三、技术支撑资源

1. 驱动程序下载：按产品型号分类的完整驱动库

2. 知识库：常见问题解答和技术文档

3. 在线客服：7×24小时聊天支持

4. 社区论坛：用户交流与官方技术支撑

四、购物体验

1. 促销活动：定期开展返校季、黑色星期五等主题促销

2. 分期付款：支持Affirm分期付款方案

3. 企业采购：专门的企业客户通道和客户经理服务

4. 物流配送：标准配送和加急配送选项

五、可持续发展信息

官网专门板块展示联想在环保方面的努力：

产品能效认证

回收计划

可持续包装创新

联想官方网站通过不断改进用户的使用感受，现已成为美国消费者了解和购买联想产品及服务的主要途径。该网站支持英语和西班牙语两种语言，并对移动设备的使用进行了特别调整。