三星s5830什么时候上市的

2011年2月，三星电子发布了Galaxy Ace S5830这款中端Android手机。该手机主要面向追求高性价比的用户。随后，这款手机在全球范围内逐步上市。在我国大陆地区，大约从2011年3月开始销售。不过，由于运营商和销售渠道的不同，具体的发售时间存在差异。

核心配置与市场定位

采用Android 2.2（后续可升级至2.3）系统

3.5英寸HVGA分辨率TFT屏幕

800MHz单核处理器搭配278MB RAM

500万像素后置摄像头（无前置镜头）

支持3G网络与Wi-Fi连接

产品特点





1. 轻量化设计这款手机的重量仅为113克，厚度仅有11.5毫米，携带起来极为方便，在那个时代，这样的设计非常少见。

2. TouchWiz界面：搭载三星定制UI，操作逻辑更贴近普通用户。

3. 存储扩展该设备支持最高32GB的microSD卡扩展，从而有效弥补了内置存储空间的不足（目前容量为158MB）。

市场反响

S5830是Galaxy系列早期推出的产品，售价大约在千元上下，大概2000元人民币。它在新兴市场迅速脱颖而出，尤其在东南亚和东欧地区颇受欢迎。这款手机配备了1350mAh的电池，续航能力尚可，而且实体Home键的设计颇受用户喜爱。不过，在运行一些较为复杂的应用时，它的硬件性能略显不够强大。

后续影响

三星这款手机在中端市场赢得了不错的口碑，还促成了S5830i等几款小幅升级的版本。到了2013年，随着Android系统版本的升级，官方开始逐步停止为这款手机提供系统更新服务。