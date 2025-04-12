扬天s710一体机配置

联想公司生产的扬天s710是一款专为商用设计的全功能一体机，主要针对企业办公场景。以下是该型号的详细配置信息：

1. 处理器配置

这款设备搭载了英特尔第十代i5-10400T处理器，其核心结构为六核六线程。它的基础运行频率是2.0GHz，最高能提升到3.6GHz。功耗合理，仅有35W，这样既保证了卓越的性能，又实现了节能效果。

2. 内存配置

这款产品装有8GB的DDR4 2666MHz内存，同时支持升级到32GB。它使用了双通道设计，配备了两个SO-DIMM插槽，方便用户日后对内存进行扩充。

3. 存储配置

可选用256GB容量的PCIe NVMe SSD固态硬盘，同时也有512GB和1TB两种容量可选。另外，产品还配备了2.5英寸的硬盘槽，方便用户安装机械硬盘，从而增加存储空间。

4. 显示配置

该产品装有23.8英寸的FHD IPS显示屏，显示分辨率为1920×1080。屏幕视野开阔，达到了178度，并且能够覆盖72%的NTSC色域。屏幕边缘采用了超窄边框设计，使得屏幕占比达到了90%。

5. 显卡配置

该设备配备英特尔UHD Graphics 630核心显卡，支持4K视频输出，足以应对日常办公和视频会议等基本应用需求。

6. 接口配置

提供丰富接口：

4×USB 3.2 Gen1

1×USB 3.2 Gen1 Type-C

1×HDMI输出

1×RJ45网口

3.5mm音频接口

读卡器插槽

7. 其他配置

内置双频WiFi6无线网卡

蓝牙5.0

720P高清摄像头

阵列麦克风

2×3W扬声器

180W电源适配器

8. 扩展性

该设备支持VESA壁挂式安装，同时可以额外选择支架来调节其高度。机器的后盖设计无需使用工具就能轻松拆卸，这极大地方便了后续的维护和升级工作。

这款机型功能全面，特别适合日常办公、财务处理、视频会议等商务活动。它的性价比很高，而且运行非常稳定。