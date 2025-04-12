联想公司推出的15秒速启笔记本，是品牌着重推广的轻便商务本之一。这款笔记本以均衡的性能和公道的价格闻名，在办公市场占据了重要位置。下面，我会逐一为您介绍这款笔记本的详细信息。

一、核心配置

这款15英寸笔记本配备了英特尔酷睿i5的第十一代处理器，同时提供i7版本供选择。在内存配置上，用户可以选择8GB或16GB的DDR4内存。硬盘方面，采用的是512GB的PCIe SSD固态硬盘。屏幕尺寸为15.6英寸，采用FHD IPS防眩光技术，并拥有窄边框设计，屏占比达到了88%。此外，该屏幕还支持100%的sRGB色域。

二、机身设计

该设备重量为1.76千克，厚度仅为17.9毫米。其A面采用金属材质，提供深空灰与铂金银两种配色。键盘配备了白色背光，按键行程为1.5毫米，并且具备防水溅特性。在接口配置上，设备配备了2个USB 3.2接口、1个支持PD快充的USB-C接口、1个HDMI 1.4b接口以及1个3.5毫米耳机插孔。

三、特色功能

该智能散热系统配备了双风扇和一根热管，同时支持Fn+Q性能模式的便捷切换。

2. 安全防护：指纹电源二合一按键+摄像头物理开关

3. 续航表现：42Wh电池配合节能模式可达8小时办公续航

4. 预装正版Office家庭和学生版

四、使用体验

实际测试表明，专业软件如PS和Pr运行流畅，即便多开20个Chrome标签页也不会卡顿。设备搭载的双扬声器兼容杜比音效，播放1080P视频画面既清晰又流畅。机身背面温度控制良好，不超过40℃，风扇运作时噪音低于45分贝。

五、购买建议

这款产品很适合预算在4000到5000元之间，又需要大屏幕办公的职场人士和学生使用。建议选择搭载i5处理器和16GB内存的版本，这样能更好地处理多项任务。不过，这款型号没有内置机械硬盘，所以存储空间需要通过外接设备来增加。

六、竞品对比

同价位的小新Air 15在接口和屏幕上略逊色于15s；然而，15s的性能稍弱于荣耀MagicBook Pro；它更适宜那些更看重商务外观的用户进行选择。