漫步者蓝牙耳机怎么样

漫步者是我国音频设备行业中的知名品牌，它们生产的蓝牙耳机产品线丰富，价格跨度从入门级到高端级不等。下面，我们将从多个方面对漫步者的蓝牙耳机进行客观的评估。

1. 音质表现

W820NB这款中端耳机拥有40毫米的动圈单元，低音表现相当出色，人声部分同样听起来很清晰。相比之下，NeoBuds Pro这类高端耳机，采用了动圈和动铁的组合单元，还支持LDAC编码，解析力几乎能与有线耳机相提并论。

2. 降噪能力

Lolli Pro 2这款主动降噪耳机能过滤掉大约85%的周围噪音，在地铁等场景中效果尤为明显。在通透模式下，它的音质自然度远超同类产品，非常适合户外活动时佩戴。

3. 续航时间

实际测试表明，TWS耳机单次使用能连续播放五至八小时。若加上充电盒，续航能力可增至二十四至三十小时。另外，头戴式耳机开启降噪功能后，续航时间可达到大约三十小时。而且，这款耳机还支持快速充电。

4. 连接稳定性

蓝牙5.3技术作为支撑，其连接范围能达到10米，稳定性强，可靠性高；在游戏状态下，延迟大约维持在80毫秒，完全能满足非专业电竞爱好者的使用要求。

5. 佩戴舒适性





DreamPods 2耳机佩戴起来很舒服，即便长时间戴着也不会觉得有压迫感。它提供的耳塞套有多种大小可供选择。不过，有些使用者反映，戴在头上的耳机耳罩透气性不太满意。

6. 性价比分析

这款产品在200到500元的价格范围内表现优异，音质和功能配置都超过了同类国际品牌。然而，与索尼、Bose等高端型号相比，仍有一段距离。

选购建议：

通勤用户首选降噪TWS（Lolli系列）

音质党建议选择圈铁机型（NeoBuds系列）

预算有限可考虑入门款（X3系列）

漫步者蓝牙耳机在性价比方面表现突出，功能丰富，可以说是国产耳机中值得信赖的选择。