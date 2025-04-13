索尼xperia xzs

2017年，索尼推出了旗下高端手机Xperia XZs。这款手机是Xperia XZ的更新版本，它在多个方面都有明显提升。接下来，我会为您逐一介绍Xperia XZs的详细信息。

1. 外观设计

Xperia XZs继承了索尼一贯的全平衡设计风格，机身以金属边框和玻璃背板为主。它的尺寸是146毫米宽、72毫米高、8.1毫米厚，重量大约是161克，手感相当舒适。而且，它还提供了暖银、暗黑和冰蓝三种颜色供消费者挑选。

2. 硬件配置

处理器：高通骁龙820

内存大小为4GB，属于RAM类型；存储方面，可选32GB或64GB两种规格，同时支持通过microSD卡槽扩展，最大容量可达256GB。

该屏幕尺寸为5.2英寸，使用了1080p的IPS LCD面板，同时配备了TRILUMINOS和X-Reality两项技术。

电池：2900mAh，支持QC3.0快充

3. 相机系统

Xperia XZs最大的亮点是其相机系统：

主摄像头采用了1900万像素的Motion Eye相机，该相机配备了1/2.3英寸的Exmor RS传感器。

特色功能：960fps超级慢动作视频拍摄

前置摄像头：1300万像素，22mm广角

4. 软件体验

搭载Android 7.1系统，界面为索尼定制版。拥有以下特色功能：

指纹识别（侧边电源键集成）

STAMINA省电模式

游戏增强器

5. 其他特性

IP68级防水防尘





Hi-Res Audio高解析度音频

LDAC蓝牙音频编码技术

6. 市场表现

Xperia XZs的价格在4999元人民币左右，定位在中高端市场。虽然它的性能略逊于当时的高端机型，但相机功能独到，再加上索尼品牌的吸引力，吸引了大量忠实用户。

7. 优缺点总结

优点：

出色的拍照能力

精致的外观设计

防水防尘性能

缺点：

电池容量偏小

处理器性能稍显落后

价格偏高

Xperia XZs手机适合那些热爱摄影且偏爱索尼品牌风格的用户。尽管它已不是市场的主流选择，但仍旧是一款特色鲜明的智能手机。