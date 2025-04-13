小米手机具备多种截图功能，适用于各种手机型号和场景。接下来，我会详细讲解截图的具体步骤。

1. 按键截屏（通用方法）

同时，只需长按电源键与音量减小键，持续约一秒钟，便能截取屏幕上的内容。这一功能适用于所有的小米与Redmi系列手机。

2. 三指下滑截屏

打开截屏功能，只需在“设置”中寻找并激活三指下滑屏幕的操作。具体做法是：先进入“设置”界面，接着点击“更多设置”，然后选择“手势及按键快捷方式”，最后找到“三指下拉截屏”并开启它。

3. 状态栏快捷截屏

从屏幕顶部下滑打开通知栏，点击"截屏"图标即可快速截屏。

4. 小爱同学语音截屏

开启小爱同学，说出“截屏”或“屏幕截图”，系统便会自动进行截图操作。

5. 悬浮球截屏





开启悬浮球功能后，只需轻点悬浮球上的截图按钮即可进行操作。操作步骤如下：先进入系统设置，接着选择“更多设置”，最后找到并选择悬浮球相关选项。

6. 长截屏（滚动截屏）

截取画面后，打开预览界面，轻轻点击“长截屏”按钮，系统便会自动滚动页面并完成合并。

7. 区域截屏

三指长按屏幕可启动区域截屏，拖动选择框选取需要截取的范围。

注意事项：

部分老机型可能不支持所有截屏方式

截屏文件默认保存在相册的"截屏"文件夹中

若按键截屏无效，可尝试清洁按键或检查系统设置

系统会持续进行升级。若使用中遇到操作变化，可查看手机内置的帮助资料。