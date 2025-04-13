1999年推出的摩托罗拉T2688是一款GSM手机，以其独特设计和良好性能，成为当时商务人士的热门选择。手机采用翻盖设计，线条硬朗，重量约95克，手感舒适。它的蓝色背光屏幕和按键布局，至今仍为许多老用户所怀念。

T2688具备基本的通话和短信服务，内设的电话簿能容纳100位联系人。虽然功能上不如现代智能手机丰富，但它的通话质量上乘，信号接收效果良好，在那个移动通信时代表现突出。手机搭载的650mAh镍氢电池，能支持大约3小时的通话或长达100小时的待机。

T2688的一大亮点在于它的耐用度。众多用户表示，即便手机从高处坠落，仍能正常使用，其外壳的耐磨性非常出色。另外，它的天线设计别具一格，使用的是固定式的短天线，与当时其他品牌可伸缩的天线相比，显得更为坚固和可靠。





T2688在软件上具备基础菜单操作功能，比如选铃声、设闹钟等。尽管界面不够精致，但操作流程明确，反应迅速。此外，手机还能提供常规的网络服务，比如当时流行的WAP上网服务。

摩托罗拉T2688如今成了收藏爱好者们的至爱。在二手交易市场，这款手机只要保存得当，价格就颇为昂贵。对那些曾身处那个时代的人来说，T2688承载了无数难忘的回忆。它的问世，见证了移动通信产品从单一功能向兼顾设计感和实用性的重大变革。