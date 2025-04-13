2022年手机销量排行榜

2022年，全球智能手机市场发生了明显变动。下面，我将依据权威机构提供的数据，对销量进行一次排名剖析。

一、全球市场TOP5品牌

三星的出货量达到了2.6亿台，这个数字已经连续多年稳居第一。其中，Galaxy S22系列和A系列的中端机型，对这一辉煌成绩起到了关键作用。

苹果的销量达到了2.4亿台，排名第二；iPhone 14系列助力第四季度销量达到了新的高峰。

小米手机的销量稳居第三，累计销量已超一亿五千万台；Redmi Note系列在新兴市场领域表现出色。

4. OPPO：1.2亿台（含realme和一加）

5. vivo：9900万台

依据CINNO Research的数据，以下是列出的我国市场排名前五的品牌名单。

1. 荣耀：5220万台（同比增长30%）

2. OPPO：5040万台

3. 苹果：4800万台

5. 小米：3860万台

三、年度畅销单品





1. iPhone 13系列（全年出货超7500万）

2. 三星Galaxy A13（2000万+）

3. Redmi Note 11系列（1800万）

4. iPhone 14 Pro Max（首销季度破纪录）

四、市场趋势分析

1. 总出货量下降11%至12.1亿台，创2013年来最低

2. 600美元以上高端机份额逆势增长至55%

3. 折叠屏手机出货量首破千万（三星占比82%）

4. 库存压力导致Q4同比下滑18%

IDC、Counterpoint、Canalys等机构在2023年1月发布的报告里，相关数据已经进行了搜集和整合。