2010年，摩托罗拉推出了Android系统智能手机XT711。这款手机是XT701的升级版，性能全面升级。接下来，本文将详细介绍这款手机的特点。

1. 硬件配置

XT711搭载了550MHz的TI OMAP3430处理器，配备256MB RAM和512MB ROM，支持通过microSD卡扩展存储，最高可达32GB。该设备拥有一块3.7英寸的电容触摸屏，分辨率为480x854像素，在当时属于不错的显示效果。

2. 摄像头

这款手机最为显著的功能是800万像素的摄像头，支持自动对焦功能。同时，它还配备了氙气闪光灯，这在安卓手机中并不常见。而且，这款相机还能拍摄720p分辨率的视频，其成像质量远超同期同类产品。

3. 系统与功能

设备出厂时已安装了Android 2.1系统，后续可升级至2.2版。支持Wi-Fi、蓝牙2.1和GPS等多样连接。同时，内置了MOTOBLUR社交整合技术，能实现多社交平台信息的即时更新。

4. 设计与手感

机身采用金属边框作为支撑，整体厚度仅有10.9毫米，重量大致在139克上下。特别之处在于配备了侧滑式的QWERTY全键盘，操作起来手感舒适，非常适合进行持续的文本输入。

5. 续航表现

电池的容量是1420mAh，支持更换，日常使用的话，差不多可以用到一天。充电的方式有两种，一个是USB，另一个是座充。

6. 市场定位

XT711针对中高端市场设计，主要服务于商务人士和社交达人。其显著特点是出色的摄影能力以及全键盘的布局。

7. 使用建议

定期清理后台程序以提升运行速度

使用第三方相机应用可获得更好拍摄体验

建议安装内存清理工具优化系统性能

XT711虽然退出市场已久，但作为摩托罗拉Android时期的代表之作，它依旧让人印象深刻。对于收藏者来说，保存完好的XT711现在变得格外宝贵，简直可以说是罕见的珍品。