2009年，诺基亚推出了N97，这款手机是塞班系统中的佼佼者，曾经辉煌一时。现在，这款经典手机以全新的形象回归市场，不仅保留了其独特的设计风格，而且在各方面都实现了全面升级。

【外观设计】

新N97沿袭了经典的侧滑全键盘设计，机身厚度却大幅减少，从15.9毫米降至10.2毫米。机身框架以航空级铝合金制成，后盖也升级为磨砂玻璃。尽管仍保留了标志性的“翘下巴”外观，但角度已调整至更贴合人体工程学的12度。

【硬件配置】

这款设备配备了5.5英寸的AMOLED全触屏，屏幕清晰度极高，分辨率为2560×1440。

2. 处理器：高通骁龙7 Gen1

内存容量为8GB，存储空间达256GB，且可额外扩充至1TB。

4. 电池：4500mAh（支持30W快充）

5. 摄像头：后置5000万像素三摄（主摄+超广角+长焦）

【键盘升级】

物理QWERTY键盘经过重新设计：

键程增加到1.2mm

背光亮度可调

支持自定义快捷键

新增指纹识别模块

【系统体验】

预装Android 13系统，特别优化了横屏模式：





1. 分屏多任务支持键盘快捷操作

2. 内置诺基亚经典主题模式

3. 专属物理键盘输入法

4. 游戏模式自动禁用触控

【特色功能】

1. 双向滑盖结构：可向上倾斜或完全平铺

2. 独立音乐控制键

3. 3.5mm耳机孔回归

4. 支持IP54防尘防水

5. 专属游戏物理按键映射

【市场定位】

售价预计在3999元区间，主要面向：

怀旧数码爱好者

物理键盘忠实用户

商务文字工作者

手游物理操控追求者

新N97在MWC2023展会上首次展出，预计将在今年第三季度正式上市。该手机不仅是对传统设计的缅怀，更代表了诺基亚在智能手机领域的一次关键探索。