2012年，三星电子发布了一款名为Galaxy Tab 2 P5100的中端平板电脑，该设备搭载的是Android 4.0系统。这款10.1英寸的平板电脑，以其性能适中、价格公道，在市场上赢得了不少好评。

主要硬件配置：

处理器：1GHz双核TI OMAP 4430

内存：1GB RAM

存储空间：16GB/32GB可选，支持microSD卡扩展

这款屏幕大小为10.1英寸，运用了PLS TFT LCD技术，其分辨率是1280×800。

摄像头：后置300万像素，前置VGA

电池：7000mAh

重量：588克

产品特点：





设计简约：机身之薄仅9.7毫米，这在当时平板市场算是相当轻薄的设计。

2. 双扬声器设计：支持立体声效果

3. TouchWiz UX界面：提供多任务分屏等实用功能

4. 红外发射器：可作为智能遥控器使用

5. 支持HSPA+网络连接

使用体验：

P5100操作起来非常稳定，大多数软件都能流畅运行。10.1英寸的显示屏适合观看视频和浏览网页。然而，在户外，PLS屏幕的显示效果不太理想。7000mAh的电池容量可以让视频播放持续约8小时。

市场定位：

P5100属于Galaxy Tab系列的中端产品，介于入门级和平板高性能之间。这款产品主要面向那些资金有限，却希望拥有大屏幕的用户。

这款产品虽已停售多时，但它对三星平板电脑的发展起到了至关重要的作用。P5100展示了那个时代Android平板电脑的典型配置和功能特点，为后续产品的升级奠定了基础。