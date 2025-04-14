荣耀9x为什么不建议购买

荣耀9X，作为华为子品牌的产品，一度在千元手机领域颇受欢迎。它凭借麒麟810芯片和可伸缩的摄像头设计，吸引了大量用户。但伴随着时间的推移和技术的不断发展，这款手机逐渐显现出五个明显的缺陷。

1. 充电速度落后时代

10W的充电速度较慢，若想将4000mAh的电池电量完全充满，至少需要超过两小时。而同价位其他型号的设备通常具备18W的快充功能，二者在充电速度上的差距很明显。

2. 屏幕素质一般

这款产品采用的是LCD屏幕，但在色彩表现和亮度上，与同价位AMOLED屏幕相比，略逊一筹。再者，60Hz的刷新率在2023年的标准下，显得较为陈旧。

3. 系统更新停滞





华为面临限制，导致其EMUI系统停留在Android 9这一版本，无法获得安全补丁和新增功能。

4. 相机表现平庸

主摄像头像素高达4800万，但在光线不足的环境中表现一般。它缺乏光学防抖功能，而且夜景拍摄效果不如新推出的手机型号。

5. 5G网络缺失

在4G网络范围内，然而随着5G技术的普及，这种限制对网络体验和手机续航都带来了一定程度的负面影响。

预算在千元上下的小伙伴们，选购手机时可以优先考虑Redmi Note系列和realme Q系列。这些机型都配备了快充功能和高刷新率屏幕，使用体验会更加全面和舒适。